【モデルプレス＝2026/05/17】嵐の二宮和也が5月16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。俳優の風間俊介がライブに訪れ、楽屋でのエピソードを明かし話題を呼んでいる。【写真】二宮和也＆松本潤の貴重2ショット◆二宮和也、風間俊介の楽屋訪問を報告嵐は5月15日〜17日にかけて、大阪府・京セラドーム大阪にて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催。二宮は、公演終了後に「【速報】本日風間俊介氏が来訪」と風間が同