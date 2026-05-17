二宮和也、嵐ライブに風間俊介の来訪報告 “史上初”楽屋挨拶裏話に反響相次ぐ「S氏A氏N氏と共に風呂に入り…」
【モデルプレス＝2026/05/17】嵐の二宮和也が5月16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。俳優の風間俊介がライブに訪れ、楽屋でのエピソードを明かし話題を呼んでいる。
【写真】二宮和也＆松本潤の貴重2ショット
嵐は5月15日〜17日にかけて、大阪府・京セラドーム大阪にて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催。二宮は、公演終了後に「【速報】本日風間俊介氏が来訪」と風間が同公演に訪れたことを明かした。
そして「公演終了後S氏A氏N氏と共に風呂に入り史上初（多分）の楽屋挨拶（？）を成し遂げる」と、風間が櫻井翔、相葉雅紀、二宮とともに風呂に入ったとみられるエピソードを披露。この投稿に、風間は「大変素晴らしいお風呂でした。いえ、こちらが先ですね。大変素晴らしいライブでした」とつづり「感謝と温かい空気に包まれた、まるでお風呂のような素敵な時間でした」とユーモアを交えつつ、公演の感想をつづっていた。
この投稿に、ファンからは「面白すぎる」「仲が良いのが伝わる」「貴重すぎるエピソード」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】二宮和也＆松本潤の貴重2ショット
◆二宮和也、風間俊介の楽屋訪問を報告
嵐は5月15日〜17日にかけて、大阪府・京セラドーム大阪にて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催。二宮は、公演終了後に「【速報】本日風間俊介氏が来訪」と風間が同公演に訪れたことを明かした。
◆二宮和也の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「面白すぎる」「仲が良いのが伝わる」「貴重すぎるエピソード」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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