卵巣嚢腫の摘出手術がついに始まった。【漫画】本編を読む36歳で卵巣嚢腫の手術を受けた体験を描いた『卵巣嚢腫手術レポ』が、2025年8月にX(旧Twitter)で注目を集めた。作者は、まえだ永吉(@eikiccy)さん。検査を受けるなかで子宮頸がんなどさまざまな病気の疑いが浮上し、不安を抱えながら入院と手術に臨んだ実体験が、リアルかつコミカルに描かれている。今回は、本作を描いたきっかけや当時の心境について話を聞いた。■「不安