本日5月17日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。今回も新企画がスタート！今回timeleszがファミリアになるのは、「令和の小学生」。流行の最先端を行く小学生世代にもっと愛されたいtimeleszが、令和のリアルな小学生事情を学ぶ。行う企画は「ファミリア式 爆