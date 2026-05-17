本日5月17日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。

timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。今回も新企画がスタート！

今回timeleszがファミリアになるのは、「令和の小学生」。流行の最先端を行く小学生世代にもっと愛されたいtimeleszが、令和のリアルな小学生事情を学ぶ。行う企画は「ファミリア式 爆速ラーニング」。文房具、ランドセル、人気の本など、令和の小学生なら誰もが知っている最新情報をクイズ形式でお勉強！対決ゲストとして現在2人の娘を育てるママタレント・柳原可奈子も登場！

「最近横長のノートが流行っている理由は？」「2026年、女子に一番人気のランドセルの色は？」「シリーズ累計300万部突破の“子どもあるある本”とは？」令和の小学生ならではの問題に、timeleszメンバーも大苦戦!? 原嘉孝の衝撃回答に「事件性を感じる」とスタジオドン引き！佐藤勝利の小学生時代の写真に小学生から強烈ツッコミが!? 小学生たちの前でカッコよく決めろ！「ドラムロールリコーダーチャレンジ」で緊張感MAX。世界を目指すアスリート小学生の溢れる才能を目の当たりにし、一同驚愕！果たして、timeleszは令和の小学生たちの心を掴むことができるのか!?

今回も新ロケシリーズがスタート。タイトルは「日曜インプット部」。佐藤・松島聡・原の3人が、様々な一流の世界に飛び込み新たなセンスをインプットしていく。初回は「書道」の世界。書道家・武田双雲先生のもと、それぞれの人生観を込めたオリジナル書道アート作りに挑戦！

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

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