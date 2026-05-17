相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー番組『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）が、17日に放送される。今回は、築180年の古民家を借りて理想の拠点作りを目指す新企画「マナブのおうち」の第2弾となる。【番組カット】すごい！たけのこを収穫した相葉ら相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく同番組。前回の同企画では、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君と共に、4人で古