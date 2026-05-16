秋田朝日放送 県産の農産物や加工品などを販売するイベントが秋田市で開かれました。 「あきた産デーフェア」は、地産地消をすすめようと年に数回開かれる直売イベントです。今年度初めての開催となった16日は、県内各地から出店し旬の野菜や山菜、地元名産のお菓子などが並びました。訪れた人たちは店の人に山菜の調理方法を聞くなどして買い物を楽しんでいました。 あきた産デーフェア出展者協議会 齊藤