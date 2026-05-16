AKB48鈴木くるみ（21）が16日までに自身のXを更新し、グループからの卒業を報告した。15日には東京・秋葉原の専用劇場で「RESET公演鈴木くるみ卒業公演」が行われていた。Xでは「9年半本当にありがとうございました！応援してくださったみなさんに感謝の気持ちでいっぱいですAKB48になれて幸せでした」という文章とともに、公演で着用したドレス姿の写真を掲載し、感謝を述べた。鈴木は16年12月に12歳で16期生としてグループに