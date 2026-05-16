日本酒が苦手という方に、よさを見直してもらおうと、岡山県真庭市の蔵元で新たな商品が企画されました。手がけるのは将来独立を目指す入社3年目の新人。果たして、どのような日本酒なのでしょうか。 【写真を見る】男性が手がけた新しい日本酒「Ryok」 上質な酒と贅沢な食事を意味する故事成語「紅灯緑酒」にちなんで 独立を目指して入社3年目が手がける日本酒の新商品 （辻本店井上翔太さん）「めっちゃワクワクしていま