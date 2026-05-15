札幌のティラパット・プルートンがタイ代表に選出された北海道コンサドーレ札幌は5月15日、FWティラパット・プルートンが国際親善試合に臨むタイ代表メンバーに選出されたと発表した。19歳の若武者が掴んだA代表初選出という吉報に、ファンからは「成長曲線はんぱない」「やばいなパオ！」と驚きの声が上がっている。“パオ”の愛称で親しまれるティラパットは、2007年生まれの19歳。札幌では高い攻撃センスを武器に存在感を示し