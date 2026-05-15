札幌のティラパット・プルートンがタイ代表に選出された

北海道コンサドーレ札幌は5月15日、FWティラパット・プルートンが国際親善試合に臨むタイ代表メンバーに選出されたと発表した。

19歳の若武者が掴んだA代表初選出という吉報に、ファンからは「成長曲線はんぱない」「やばいなパオ！」と驚きの声が上がっている。

“パオ”の愛称で親しまれるティラパットは、2007年生まれの19歳。札幌では高い攻撃センスを武器に存在感を示しており、今回は自身の夢と語っていた母国のフル代表へ初めて名を連ねることとなった。タイ代表は6月5日にクウェート代表、同9日には中国代表との対戦を予定している。

初選出にあたりティラパットは、「自分の力がどこまで通用するか非常に楽しみ。持っている力の全てをタイ代表のために出して戦いたい」と意気込みを語った。プレーオフ第1戦終了後にチームを離れ、代表へと合流する予定だ。

SNS上では「19歳で飛び級A代表！」「えええA代表！」「今の実力を考えると妥当な選出！」「パオA代表きたあああああ」「やばいなパオ！」「年代別じゃなくて普通にA代表とかすごすぎだよパオくん！」「いやぁ成長曲線はんぱない」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）