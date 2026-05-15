歌舞伎町で開催中の「新宿歌舞伎町春画展WA」のスペシャルトークが、2026年4月19日、代官山 蔦屋書店主催のカルチャーマーケット「サブカル市2026」内のスペシャルプログラムとして開催されました。タイトルは「歌舞伎町発、めくるめく春画の世界」。本展を企画する手塚マキ氏（Smappa!Group会長）と、「現代人が見る春画」をコンセプトに発信を続ける春画ール氏が登壇し、聞き手は、朝日新聞デジタル版編集長の奥山晶二郎氏。