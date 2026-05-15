15日（金）は全国的に晴れているところが多く、真夏日となっているところも。これまでの1日の天気を振り返ります。■広く安定した晴天に今週は上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定となり、連日あちこちで激しい雨や雷雨となりました。15日（金）はその寒気が退き、広い範囲で安定して晴れています。このあと夜にかけても、ほとんどのところで急な雨や雷雨はないでしょう。ただ、九州南部〜伊豆諸島付近には小さな雨雲が点在し