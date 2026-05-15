14日夜、仙北市角館町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと14日午後7時20分ごろ、仙北市角館町川原中道の市道にクマ1頭がいるのを、近くの家の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約5メートルで、付近には中川保育園があります。警察が注意を呼びかけています。