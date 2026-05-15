5月22日(金) よる7時から地上波日本テレビ系全国ネットで生中継「DRAMATIC BASEBALL 2026 巨人×阪神」巨人前監督原辰徳さんと阪神前監督岡田彰布さんのダブル解説野球中継解説の共演は初となります。両球団の“最多勝利監督”のダブル解説でシーズンを占う「伝統の一戦」をお届けします。