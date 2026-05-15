[5.14 ラ・リーガ第36節](モンティリビ)※27:00開始<出場メンバー>[ジローナ]先発GK 13 パウロ・ガッサニーガDF 4 アルナウ・マルティネスDF 12 ビトール・レイスDF 16 アレハンドロ・フランセスDF 24 アレックス・モレノMF 18 アゼディン・ウナヒMF 20 アクセル・ビツェルMF 23 イバン・マルティンFW 3 ホエル・ロカFW 15 ビクトル・ツィハンコフFW 21 ブライアン・ヒル控えGK 1 ルベン・ブランコGK 25 ブラディスラフ・ク