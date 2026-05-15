ジローナvsソシエダ スタメン発表
[5.14 ラ・リーガ第36節](モンティリビ)
※27:00開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 12 ビトール・レイス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 24 アレックス・モレノ
MF 18 アゼディン・ウナヒ
MF 20 アクセル・ビツェル
MF 23 イバン・マルティン
FW 3 ホエル・ロカ
FW 15 ビクトル・ツィハンコフ
FW 21 ブライアン・ヒル
控え
GK 1 ルベン・ブランコ
GK 25 ブラディスラフ・クラピフツォフ
DF 2 ウーゴ・リンコン
DF 5 ダビド・ロペス
DF 17 デイリー・ブリント
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 11 トマ・ルマル
MF 14 クラウディオ・エチェベリ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
監督
ミチェル
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 14 久保建英
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 ウェズレイ
FW 42 Gorka Carrera
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
※27:00開始
<出場メンバー>
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 12 ビトール・レイス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 24 アレックス・モレノ
MF 18 アゼディン・ウナヒ
MF 20 アクセル・ビツェル
MF 23 イバン・マルティン
FW 3 ホエル・ロカ
FW 15 ビクトル・ツィハンコフ
控え
GK 1 ルベン・ブランコ
GK 25 ブラディスラフ・クラピフツォフ
DF 2 ウーゴ・リンコン
DF 5 ダビド・ロペス
DF 17 デイリー・ブリント
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 11 トマ・ルマル
MF 14 クラウディオ・エチェベリ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
監督
ミチェル
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 14 久保建英
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 ウェズレイ
FW 42 Gorka Carrera
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります