[5.14 ラ・リーガ第36節](モンティリビ)

※27:00開始

<出場メンバー>

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 4 アルナウ・マルティネス

DF 12 ビトール・レイス

DF 16 アレハンドロ・フランセス

DF 24 アレックス・モレノ

MF 18 アゼディン・ウナヒ

MF 20 アクセル・ビツェル

MF 23 イバン・マルティン

FW 3 ホエル・ロカ

FW 15 ビクトル・ツィハンコフ

FW 21 ブライアン・ヒル

控え

GK 1 ルベン・ブランコ

GK 25 ブラディスラフ・クラピフツォフ

DF 2 ウーゴ・リンコン

DF 5 ダビド・ロペス

DF 17 デイリー・ブリント

MF 8 フラン・ベルトラン

MF 11 トマ・ルマル

MF 14 クラウディオ・エチェベリ

MF 36 リカルド・アルテロ

FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ

監督

ミチェル

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 14 久保建英

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 15 パブロ・マリン

MF 18 カルロス・ソレール

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 23 ブライス・メンデス

FW 19 ジョン・カリカブル

FW 22 ウェズレイ

FW 42 Gorka Carrera

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります