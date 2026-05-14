高知大学医学部附属病院で『薬を飲んでも血圧が下がりにくい高血圧』の治療に有効なカテーテル治療が国内で初めて行われ、病院が会見しました。高血圧の新しいカテーテル治療は「腎デナーベーション」と呼ばれるもので、2026年3月から新たに保険適用となっていて、5月14日に高知大学医学部附属病院で国内で初めて実施されました。『薬を飲んでも血圧が下がりにくい高血圧』と言われる症状は腎動脈の周囲の