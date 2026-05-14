5月10日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」が放送された。今回は、参加者が40歳以上の“オトナ独身男女編”。参加者の坪倉由幸（我が家）は、徳井義実（チュートリアル）のゲームセンターでの言動に「モテる」と感じたようで…。【映像】40歳以上の独身男女がクレーンゲーム。誰よりも大興奮したのは…今回の参加者は、48歳の坪倉のほか、今回最年長54歳の大久保