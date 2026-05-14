山形市の工場で13日夜遅く異臭が発生し、作業をしていた20代の男性4人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。13日午後10時50分ごろ、山形市銅町2丁目のメッキ加工工場、スズキハイテック本社で異臭が発生しました。この事故で、作業していた12人のうち、山形市に住むバングラデシュ人の20代の男性従業員4人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。4人はいずれも命に別条はないということです。スズキハイテックによりますと、