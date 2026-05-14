1976年の創業のファミリーレストラン「ジョイフル」は、20日に創業50周年を迎える。これまでの感謝の気持ちを込め、同日午前9時より全店一斉に「創業祭」特別メニューを期間限定で販売する。【写真】酸味と甘みのバランスが最高…『ミックスベリーとチョコのクレープ』創業祭の⼀押しは、「十勝若牛100％ハンバーグ」。また、創業当時の味をアレンジしたボリューミーな鉄板焼肉など、創業祭ならではの特別メニューを用意