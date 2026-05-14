◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、５回終了時点で７三振を奪うなど１安打無失点の好投で、４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの３勝目の権利をつかんだ。２１年サイ・ヤング賞左腕のレイとの投げ合い。初回は先