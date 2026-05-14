物価高の救世主！６月は「神優待」の宝庫物価高が家計を直撃する一方、なかなか進まない消費税減税。自衛のための賢い生活防衛策として注目したいのが株主優待である。 無料食事券がもらえる【日本マクドナルドホールディングス（2702）】は、６月優待銘柄の代表格といえる存在だ。しかし、’24年12月権利確定分から１年以上の継続保有が優待獲得の条件となったうえ、株価も高値圏で推移しており、優待獲得には約80万円の投資が