◇明治安田J1百年構想リーグ神戸1―0京都（2026年5月13日ノエスタ）神戸はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）後初めての90分間勝利を手にした。京都に1―0で勝ち点3。後半33分に移籍後初ゴールとなる決勝ヘッドを流し込んだDFンドカ・ボニフェイスは「あれは僕のゴールですね」と何度も繰り返した。競り合った京都DFエンリケ・トレビザンのオウンゴールの可能性もあったが、主張するのは“髪の毛”だ。これま