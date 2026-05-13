◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人・大勢投手がまさかの同点ソロ本塁打を被弾した。１―０の８回から２番手で登場。１死から１番・大盛に右翼への一発を浴びた。勝利まであとアウト５つ。福井のＧ党は悲鳴を上げた。５度目の挑戦で移籍後初勝利を狙った先発・則本昂大投手が７回無失点と熱投。初白星の権利をゲットして救援陣に後を託したが、勝ちパターンの右腕が救援に失敗した。