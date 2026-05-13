Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月13日は、最大25Wのワイヤレス充電に対応し、スマートフォンを効率よく充電できる、ELECOM（エレコム）の「マグネットQi2 25W規格対応ワイヤレス充電器(25W・卓上)」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品