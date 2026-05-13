赤ちゃん本舗の調査・研究機関「赤ちゃんのいる暮らし研究所」は、2026年5月12日、アカチャンホンポ会員を対象に実施した「子どもの夏バテ対策」に関する調査レポートを公開した。本調査は2024年6月7日〜9日の期間、20〜49歳のアカチャンホンポ会員658人を対象にインターネット調査にて実施された。○子どもの夏バテ対策は「6月ごろ」から始める人が最多子どもの夏バテ対策を実際に始めた時期子どもの夏バテ対策を実際に始めた時期