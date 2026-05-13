韓国東部・慶尚北道青松郡（キョンサンブクト・チョンソングン）の周王山（チュワンサン）国立公園で行方不明となり、亡くなった状態で発見された小学6年生の男児に対する追悼の動きが広がっている。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳児童を刺殺した韓国の女教師韓国プロ野球球団のサムスン・ライオンズは5月12日、球団公式SNSに選手団および球団名義の追悼メッセージを投稿。「突然の悲報に深い悲しみと無念の思いを伝え