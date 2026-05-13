高市総理大臣は、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について、6月は7割以上確保するめどが立ったとして、5月は国家備蓄の放出を行わない方針を示しました。高市総理：6月に必要な原油を確保できる見通しが立つことから、今月は第3弾の国家備蓄放出を行わないことにする。高市総理は中東情勢の関係閣僚会議で原油の代替調達について、5月は現時点で約6割の調達が実現できる見込みで、6月は約7割以上の調達にめどが立ったと説