発達障害のある１０歳代の少女の両手足を拘束して自宅の押し入れに閉じ込め、けがを負わせたとして、警視庁は１２日、東京都内の４０歳代の両親と２０歳代の兄を逮捕監禁致傷容疑で逮捕した。少女のあばら骨には骨折した痕などがあり、同庁は、長期間の虐待を受けた可能性もあるとみて調べている。捜査関係者によると、３人は１月下旬頃から数日間、都内の自宅寝室の押し入れ内で、発達障害のある少女の両手足を金具などで拘束