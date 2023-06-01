米議会上院は１２日昼、トランプ大統領が次期米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長に指名したケビン・ウォーシュ氏をＦＲＢ理事とする人事案を賛成多数で承認した。上院は速やかにＦＲＢ議長に充てる人事案の承認手続きに入る。ウォーシュ氏は一連の手続きを経て、今月１５日に任期満了となるパウエル議長の後任となる。