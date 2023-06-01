◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・西勇輝投手（35）は自らを鼓舞するように何度も吠えた。西勇は6回2安打無失点の力投で今季2勝目。長く先発ローテーションを守ってきた勲章ともいえる、300試合連続先発登板の節目を自らの快投で彩った。「自分のやらないといけないことを、プライドとか関係なくゼロで抑えることが大事なので」初回のピンチを乗り切ると、波に乗った。先頭の丸山和に二塁打を