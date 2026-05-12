◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第１日▽専大７―２拓大（１２日・ＵＤトラックス上尾スタジアム）開幕６連勝で勝ち点３を挙げて首位に立つ専大が拓大に先勝した。２―２で迎えた６回表２死満塁から、１番・吉水真斗遊撃手（４年＝松商学園）が中前に落ちる決勝２点タイムリーを放った。吉水は第３週を終えた時点の打率が５割ちょうどでリーグトップ。「『おいしい所をもらっちゃおうかな』という感じで打席に入りました。