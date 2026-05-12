大石アンドアソシエイツは、イギリスの家電ブランド『Russell Hobbs（ラッセルホブス）』より、転倒流水防止構造に対応した電気ケトル『ベーシックケトル プラス』を、5月29日より全国の取扱店および公式オンラインショップで順次発売することを発表した。価格は8,800円（税込）。 【画像あり】2重構造や給水しやすさといった機能面が分かる様子 日本では電気ケトル等に対する安全基準の見直しが進められており、2026