依然として続く中東情勢の不安を受け、石川県の山野知事は12日、経済産業省を訪れ、能登の復興に向けた燃料油の確保などを要望しました。12日、石川県の山野知事が訪ねたのは、石川1区選出で経産省の大臣政務官を務める小森卓郎衆院議員。燃料油の供給不足や価格高騰が、能登の復興を停滞させる懸念があるなどとして、能登地方への優先的かつ安定的な燃料油の供給などを求めました。 経済産業省・小森 卓郎 政務官：「(油の)