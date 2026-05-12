【Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム】 10月発売予定 価格：6,930円 バンダイはプレミアムバンダイにて、なりきり玩具「Pretty Memories ハートキャッチプリキュア！ 変身香水 ココロパフューム」を10月に発売する。価格は6,930円。 「ハートキャッチプリキュア」は2010年のTV番組。「ココロパフュー