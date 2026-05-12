今、クロマグロがとれすぎて困っているといいます。各都道府県で「漁獲枠」が決まっているためで、なかには、せっかくとったマグロを海にリリースせざるを得ない地域もでてきています。◇白いご飯の上にたっぷり、並べられたのは、その希少性から「黒いダイヤ」とも呼ばれ、高値で取引される「クロマグロ」です。海鮮料理店・店主「うちは希少部位を使っているので、食べた人は全員喜びます。しょっちゅう食べられるものでは