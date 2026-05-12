本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地でジャイアンツと対戦する。試合前、球団はアレックス・フリーランド内野手がマイナーに降格すると発表した。入れ替わりでムーキー・ベッツ内野手が負傷者リスト（IL）から復帰する。フリーランドの降格には日本人ファンから様々な声が上がった。

フリーランドは今季ここまで、打率.235、2本塁打、8打点だった。ベッツは4月4日（同5日）のナショナルズ戦で負傷交代。右脇腹を痛めてIL入りし、この日復帰となった。

ドジャースは日本時間の午前7時21分に公式Xでベッツの昇格とフリーランドの降格を発表。ネット上の日本人ファンからは「えっフリーランド降格？と思ったけど」「また戻ってこられるように頑張ってね」「ベッツ復帰は嬉しいけど」「あんなに打ってくれたフリーランドがマイナーへスライドってなかなか心苦しい」「フリーランドもったいない！」など、ベッツ復帰の喜びとフリーランド降格を惜しむ声が上がった。

ベッツと入れ替わる候補としてはフリーランド、キム・ヘソン、サンティアゴ・エスピナルの名前が挙がっていたが、フリーランドが降格となった。



（THE ANSWER編集部）