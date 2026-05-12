レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が11日、インスタグラムを更新。グラビア撮影の様子を動画で公開した。央川は「まだ5月だけどレースでけっこー焼けた」とつづり、ひもビキニ姿を撮影する様子を動画で披露した。この投稿に「スタイル良くて美人で可愛い」「かなり焼けてますね」「お美しいです」「焼けた肌もまた素敵です」などのコメントが寄せられている。