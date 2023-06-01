5月12日（火）深夜 1:59〜2:29 放送何も決めずに 再び岡山県の旅▼岡山県の方が作った旅の参考資料が素晴らしすぎた…▼オープニングからハプニング発生、岡山県の方、痛恨のミス▼松井ケムリは旅猿が好きすぎて番組ディレクターに緊張▼高学歴、NSCでも主席、M-1連覇のエリート芸人ケムリに洗礼▼吉本先輩2人からかわいがり▼昼食のお店予約めぐってギスギスする3人▼岡山の地元飯えびめしの味は?