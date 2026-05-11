5月18日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、SEKAI NO OWARI、Creepy Nuts、山下智久、緑黄色社会、なにわ男子ほか、出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】LDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演し、ライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」。最終週となる今回は、SEKAI NO OWARIフェスを開催。「RPG」「最高到達点」「silent