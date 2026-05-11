タレントの井上咲楽（26）が11日、自身のインスタグラムを更新。10日に埼玉・秩父郡皆野町で開催されたトレイルランニングの大会『第5回FunTrails Round みなの50K/30K』の50キロの部に出場し、見事に女子4位、総合でも33位に入ったことを報告した。【写真】「咲楽さん、スゴイ」両手を上げて笑顔でフィニッシュする井上咲楽※2枚目井上は「FTRみなの 50kmで女子4位でしたー！嬉しいー！総合でも33位！7時間3分49秒」とタイ