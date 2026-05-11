井上咲楽、トレラン大会50キロの部で女子4位入賞を報告「めっちゃはえぇ〜」「咲楽さん、スゴイ」 総合でも33位
タレントの井上咲楽（26）が11日、自身のインスタグラムを更新。10日に埼玉・秩父郡皆野町で開催されたトレイルランニングの大会『第5回FunTrails Round みなの50K/30K』の50キロの部に出場し、見事に女子4位、総合でも33位に入ったことを報告した。
【写真】「咲楽さん、スゴイ」両手を上げて笑顔でフィニッシュする井上咲楽 ※2枚目
井上は「FTRみなの 50kmで女子4位でしたー！嬉しいー！総合でも33位！7時間3分49秒」とタイムも報告。「走っている途中、たくさんおしゃべりできました。 YouTubeみてます、キャベツ聞きました、弟子ができてよかったですね。お父さんが大好きです（父に伝えます。）本買いました、とあらゆるコンテンツをほめていただいた気がします。 嬉しかったのに、『えー！ありがとうございます！ウレシイ』で終わってしまうことが多かったな。すみません」など、楽しみながら完走できたことを伝え、笑顔で両手を上げてフィニッシュする場面や、表彰状を手に満面の笑顔を見せるショットなど、当日のさまざまな写真を披露した。
この投稿にファンからは「咲楽さん、スゴイ」「疲れているのにインスタ投稿まで!やっぱり咲楽ちゃんは素晴らしい」「すばらしい記録」「めっちゃはえぇ〜スゴイ成長ぶりですね!!今後も頑張ってください」「お疲れ様です いつも頑張り屋さんですね！」「30Kでもキツかったのに、50Kで4位は本当に凄いです！楽しいコースでしたね！」「私たち夫婦も咲楽ちゃんから元気がもらえました！楽しい応援でした！咲楽ちゃんのパワーはすごい」など、称賛のコメントが多数寄せられている。
同レース（50K）の完走者は、男子が418人（完走率88.3%）、女子が96人（完走率94.1%）であった。
【写真】「咲楽さん、スゴイ」両手を上げて笑顔でフィニッシュする井上咲楽 ※2枚目
井上は「FTRみなの 50kmで女子4位でしたー！嬉しいー！総合でも33位！7時間3分49秒」とタイムも報告。「走っている途中、たくさんおしゃべりできました。 YouTubeみてます、キャベツ聞きました、弟子ができてよかったですね。お父さんが大好きです（父に伝えます。）本買いました、とあらゆるコンテンツをほめていただいた気がします。 嬉しかったのに、『えー！ありがとうございます！ウレシイ』で終わってしまうことが多かったな。すみません」など、楽しみながら完走できたことを伝え、笑顔で両手を上げてフィニッシュする場面や、表彰状を手に満面の笑顔を見せるショットなど、当日のさまざまな写真を披露した。
同レース（50K）の完走者は、男子が418人（完走率88.3%）、女子が96人（完走率94.1%）であった。