槙野監督が試合前に語った言葉に注目藤枝MYFCは5月10日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節で松本山雅FCとアウェーで対戦し、0-0の末、PK戦スコア4-1で勝利した。その裏で、槙野智章監督がロッカールームで語った言葉が、「感動した」「グッときた」などと注目を集めている。試合は0-0のままPK戦にもつれ込んだ。PK戦では、藤枝のGKジョーンズ・レイが相手1人目のシュートを完璧に読み切ってセーブ。さらに松本山雅の3人目も