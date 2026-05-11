槙野監督が試合前に語った言葉に注目

藤枝MYFCは5月10日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節で松本山雅FCとアウェーで対戦し、0-0の末、PK戦スコア4-1で勝利した。

その裏で、槙野智章監督がロッカールームで語った言葉が、「感動した」「グッときた」などと注目を集めている。

試合は0-0のままPK戦にもつれ込んだ。PK戦では、藤枝のGKジョーンズ・レイが相手1人目のシュートを完璧に読み切ってセーブ。さらに松本山雅の3人目も失敗し、藤枝は4人目のDF鈴木翔太が落ち着いて決め、勝利を収めた。

そんななか、槙野監督が試合前のロッカールームで選手たちに送った言葉が話題となっている。5月10日が母の日だったこともあり、槙野監督は「最高の試合して、勝って、母親に連絡してあげようよ」と選手たちを鼓舞した。

「自分たちが今プロ選手でやれてるってのは間違いなく、俺もそうだけど母親のおかげがある。小学校の時から送り迎えしてくれた。飯作ってくれた。ゴール決めて勝ったら喜んでくれたのは、やっぱり母親の力がある。だからこそ今日はピッチで躍動感ある、元気ある姿を見せよう」

さらに、「みんなの素敵な名前、下の名前ってのは、母親が送った世界で一番短いラブレターです。素敵な名前もってピッチで暴れましょう！」と選手たちにメッセージを送り、ロッカールームの士気を高めた。

SNSでも「感動した」「この人ほんとにすごい」「ちょっとグッときちゃった」「めちゃくちゃ良いこと言ってる。子供にもいつか伝えたい」など、多くのコメントが寄せられ、槙野監督の言葉に大きな反響が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）