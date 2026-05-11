寒河江市の公園でツツジが見頃を迎えました。暖冬などの影響もあり、ことしは例年よりも見頃が1週間から10日程度早まっています。寒河江市中央の長岡山一帯に広がる寒河江公園。公園の斜面に広がるおよそ3.2ヘクタールのツツジ園には、11種類、およそ4万3000株のツツジが植えられています。公園の管理会社によりますと、ことしは暖冬などの影響があり、ツツジの開花が例年より1週間から10日ほど早まり、いま、見頃を迎えてい