【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の杉浦太陽が5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。母の日に家族が集まった食卓の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「すごい量の料理」寿司・パスタなど並ぶ豪華な食卓◆杉浦太陽、母の日の食卓を披露杉浦は「母の日」「うちの母も来て みんなで集まって」とコメントし、テーブルいっぱいに並ぶごちそうを披露。野菜や肉の蒸籠蒸し、筑前煮、サラダ、パスタ、きんぴら