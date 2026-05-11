辻希美の夫・杉浦太陽「うちの母も来て」母の日の豪華食卓公開「何人分なの」「賑やかなのが想像できる」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の杉浦太陽が5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。母の日に家族が集まった食卓の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「すごい量の料理」寿司・パスタなど並ぶ豪華な食卓
杉浦は「母の日」「うちの母も来て みんなで集まって」とコメントし、テーブルいっぱいに並ぶごちそうを披露。野菜や肉の蒸籠蒸し、筑前煮、サラダ、パスタ、きんぴら、握り寿司、巻き寿司、冷やしピーマンの肉そぼろ乗せなど、彩り豊かな料理が並ぶ食卓の様子を公開した。「母という存在に感謝」とつづり、感謝の気持ちを伝えている。
この投稿には「豪華すぎる」「賑やかなのが想像できる」「すごい量の料理」「何人分なの」「食欲そそる」「お母様も嬉しかったと思う」「改めて感謝の言葉伝えるの素敵」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「すごい量の料理」寿司・パスタなど並ぶ豪華な食卓
◆杉浦太陽、母の日の食卓を披露
杉浦は「母の日」「うちの母も来て みんなで集まって」とコメントし、テーブルいっぱいに並ぶごちそうを披露。野菜や肉の蒸籠蒸し、筑前煮、サラダ、パスタ、きんぴら、握り寿司、巻き寿司、冷やしピーマンの肉そぼろ乗せなど、彩り豊かな料理が並ぶ食卓の様子を公開した。「母という存在に感謝」とつづり、感謝の気持ちを伝えている。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿には「豪華すぎる」「賑やかなのが想像できる」「すごい量の料理」「何人分なの」「食欲そそる」「お母様も嬉しかったと思う」「改めて感謝の言葉伝えるの素敵」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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