1日で最下位に逆戻りだ。10日の巨人戦はシーソーゲームの末に逆転負け。投手陣が踏ん張れず、三回のカリステと四回の鵜飼の同点弾、五回の細川の勝ち越し犠飛をフイにした。【もっと読む】中日「井上監督休養」への布石か？ ある人事異動の波紋巨人に連勝して今季初めて最下位から脱出した前日9日、井上一樹監督（54）は「今はまだひとつずつ。目先の試合をという形で」と気を引き締めていたが、ネット上には《采配そのものは