堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が10日に放送され不穏なラストを迎えると、ネット上には「ん？どういうこと？いなくなるの？？」「鳥肌立った」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】改めて伍鉄（堤真一）と対面する昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第5話よりメモリアルカップ出場に向けブレイズブルズは活気づいていた。圭二郎（本田